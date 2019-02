Verschrikkelijke charge op Brecht Dejaegere (AA Gent): vrees voor zware enkelblessure, dader komt weg met geel

Bij AA Gent vrezen ze dat Brecht Dejaegere een zware enkelblessure heeft opgelopen in het competitieduel tegen Waasland-Beveren (2-1-verlies). De middenvelder werd op slag van rust zwaar aangetrapt door thuisverdediger Maximiliano Caufriez, die doorging op het been van de lichtvoetige nummer 19 van AA Gent. De enkel van Dejaegere sloeg dubbel, zijn gewrichtsbanden zijn waarschijnlijk geraakt. Tot woede van de Buffalo’s kwam Caufriez er echter met een gele kaart vanaf, en ook de videoref greep niet in.

Voor ‘dader’ Caufriez was zaterdagavond overigens een hoofdrol weggelegd, want de centrale verdediger van Waasland-Beveren, die zijn 22ste verjaardag vierde, had enkele minuten eerder het openingsdoelpunt gescoord.

Vijf minuten voor affluiten werd hij alsnog van het veld gestuurd nadat hij Jean-Luc Dompé had neergehaald.