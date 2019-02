Vrouw zwaargewond nadat parachute niet opent

Een vrouw is gisterennamiddag bij een sprong uit een vliegtuig zwaargewond geraakt toen haar parachute niet openging.

Het slachtoffer - een vijftiger - maakte deel uit van een groep van zestien die aan het vliegveld van Spa-La Sauvenière een sprong uitvoerde en allicht ook enkele figuren in de lucht maakte. Nadat iedereen de vrije val had gemaakt, gingen de parachutes open. Behalve bij de vrouw: zij stortte neer in een aangrenzend bos. Haar val werd daar gelukkig gebroken door enkele bomen.

De vrouw werd zwaargewond en in kritieke toestand gevonden in het bos, vanwaar ze met een helikopter naar het ziekenhuis van Luik werd gebracht.