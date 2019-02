Brussel - In een rechtstreeks duel om de derde plaats in de tweedeperiodestand is Roeselare zaterdag op de 26e speeldag in 1B met 1-2 gaan winnen bij Union Sint-Gillis.

Na een kansarme eerste helft vielen er uiteindelijk toch nog drie doelpunten in de tweede helft. De Nigeriaan Kingsley Madu bracht de uitploeg in de 52e minuut op voorsprong. De Sloveen Nicolas Rajsel diepte de score uit in de 60e minuut. In de 65e minuut kon de Zuid-Afrikaan Percy Tau nog milderen tot 1-2.