Spits van Werder Bremen breekt record van oudste doelpuntenmaker aller tijden in Bundesliga

Claudio Pizarro heeft Werder Bremen zaterdag met een treffer diep in blessuretijd een punt bezorgd in het duel met Hertha BSC. De wedstrijd in Berlijn eindigde in 1-1, maar het was vooral de rake vrije trap van Pizarro in de 96e minuut die de aandacht trok. Zijn schot werd laag in de muur van richting veranderd en was daardoor onhoudbaar voor doelman Rune Jarstein van Hertha.