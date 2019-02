KV Kortrijk-speler haalt uit naar Belgische refs en roept op Delferière en Vertenten nieuwe kans te geven

KV Kortrijk-middenvelder Hannes Van der Bruggen heeft meteen na de verloren competitiewedstrijd tegen Charleroi (1-2) hard uitgehaald naar scheidsrechter Nathan Verboomen en bij uitbreiding de Belgische scheidsrechters.

“Ik vond dat de leiding vandaag heel discutabel was”, maakte Van der Bruggen zich achteraf boos. Rood van woede, noemde de middenvelder zichzelf. “Met Kortrijk kwamen we dat al meermaals tegen dit seizoen dat de scheids een mindere dag heeft. Ik vind dat het niveau van de Belgische refs gewoon niet goed genoeg is.”

“Zolang niet bewezen is dat sommige refs iets verkeerds gedaan hebben, zie ik niet in waarom ze geen kans zouden mogen krijgen om opnieuw te fluiten. Vertenten en Delferière waren onze nummer één en twee, eigenlijk de beste refs, en trokken het niveau van de Belgische arbitrage omhoog.”

Foto: Isosport

Vertenten en Delferière zijn allebei geschorst door de Belgische voetbalbond voor hun aandeel in operatie Propere Handen, een groot onderzoek naar illegale geldstromen in het voetbal. Daarbij kwam aan het licht dat beide scheidsrechters er wel erg nauwe relaties op nahielden met spelersmakelaar Dejan Veljkovic. Het tweetal is door het parket in beschuldiging gesteld.

Woede jegens ref leeft al langer bij KV Kortrijk

Bij KV Kortrijk maakten ze zich collectief boos op ref Verboomen. In de slotminuten pakten Kristof D’Haene en Hannes Van der Bruggen allebei nog een gele kaart wegens protest - telkens voor een andere fase. Zij kregen in hun woede tegenover de ref bijval van trainer Yves Vanderhaeghe, die na de wedstrijd beweerde dat een fout op spits Avenatti niet gefloten werd, terwijl Charleroi in gelijkaardige fases wel een fout mee gekregen had. “Ik vraag gewoon dat ze consequent zijn, dat is alles”, zei hij bij Sports Late Night.

Foto: Isosport

De woede jegens de man in het zwart leeft al langer bij Veekaa. Zowel in de wedstrijden tegen Standard (2-1-verlies) als AA Gent (1-2-verlies) voelden de Kerels zich benadeeld door de wedstrijdleiding. In de eerste wedstrijd omwille van een erg licht gegeven penalty voor de Rouches, tegen AA Gent omdat KV Kortrijk voor een gelijkaardige fase zelf geen strafschop kreeg.

Door de nederlaag tegen Charleroi is KV Kortrijk zo goed als zeker uitgeschakeld in de strijd om Play-off 1. De Kerels voorlopig vier punten achterstand op nummer zes Anderlecht, dat zondagmiddag op het veld van Antwerp speelt.