Onze Chef Voetbal over Super Sunday: “De beste ploeg van het land? Nee, daar gaat het vandaag helemaal niet om”

Het is een provocatie van Ivan Leko. “Zondag om half vijf weten we de beste van het land is”, zegt de Club-trainer. Huh? Zelfs als Club wint, heeft het nog acht punten minder dan KRC Genk dat dit seizoen alle harten steelt. Neen, vandaag is het thema dat Club de landstitel zo goed als verliezen kan. En dan is het zeker niet meer de beste ploeg van het land.