Trump eist dat Europa 800 gevangen ISIS-strijders terughaalt en berecht

De Amerikaanse president Donald Trump eist dat Europa honderden ISIS-strijders opneemt die in Syrië werden gevangengenomen en hen voor de rechter brengt. Anders zullen de VS zich verplicht zien hen vrij te laten, zo zegt Trump.

“De Verenigde Staten vragen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere Europese bondgenoten om meer dan 800 ISIS-strijders terug te nemen en te berechten die door de VS in Syrië werden opgepakt”, zo klinkt het een nieuwe reeks tweets van de president.

“Het kalifaat staat op instorten. Het alternatief is dat we hen moeten laten gaan en dat is geen goed alternatief (...) De VS willen niet dat deze strijders in Europa rondzwerven want dat is waar ze heen zullen gaan.”

“We doen zoveel en geven zoveel geld uit. Tijd voor anderen om op te staan en te doen wat ze goed kunnen. Wij trekken terug na een totale overwinning op het kalifaat!”

Eind vorig jaar kondigde Trump onverwacht aan dat de VS hun troepen uit Syrië terugtrekken. Die beslissing had heel wat kritiek gekregen van de internationale gemeenschap. De terugtrekking dreigt de machtsbalans in de regio te verstoren, op een moment dat Turkije dreigt met een offensief tegen Koerdische milities.