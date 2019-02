Voor het eerst: paus roept voorzitters bisschoppenconferenties naar Rome voor top over seksueel misbruik

Brussel - Voor het eerst roept paus Franciscus alle voorzitters van de bisschoppenconferenties naar Rome voor een bijeenkomst van de kerktop over seksueel misbruik in de Kerk. De bijeenkomst, met als titel “De bescherming van minderjarigen in de Kerk” loopt van donderdag 21 februari tot en met zondag 24 februari. “De symboolwaarde van de top is groot en het kan de puntjes op de i zetten over het te volgen beleid wereldwijd”, zeg kardinaal Jozef De Kesel, die ons land zal vertegenwoordigen op de topconferentie in Rome. “Geen doofpotten meer. In sommige landen wordt de Kerk er nu pas mee geconfronteerd, of moet het nog beginnen. Zij kunnen leren van onder meer onze aanpak.”

“Doel is dat alle bisschoppen leren inzien wat ze moeten doen om het wereldwijde probleem van seksueel misbruik in de Kerk te voorkomen en te bestrijden”, aldus een toelichting van het Vaticaan vorige maand bij de bijeenkomst van volgende week. “Eens de bisschoppen weer thuis zijn, moeten ze weten welke wetten hierbij van toepassing zijn en welke stappen moeten worden ondernomen om misbruik te voorkomen, om de slachtoffers te begeleiden en ervoor te zorgen dat geen enkele geval wordt toegedekt.”

De tekst eindigt met de vaststelling dat de rooms-katholieke kerk in deze aangelegenheid niet aan het begin van het traject staat, maar al meer dan 15 jaar onderweg is om te leren omgaan met deze zeer pijnlijke kwesties.

Paus Franciscus had vanaf zijn ambtsaanvaarding steeds benadrukt dat hij vastberaden tegen kindermisbruik zou optreden. Toen hij in september vorig jaar besloot om er in februari een bijeenkomst aan te wijden, had de roomse Kerk pas af te rekenen gehad met een groot schandaal in de Verenigde Staten. In de staat Pennsylvania kwam in augustus 2018 aan het licht dat zo’n driehonderd priesters minstens duizend kinderen misbruikt hadden. “Het misbruik is crimineel en moreel verwerpelijk. Slachtoffers moeten weten dat de paus aan hun kant staat”, was de reactie van paus Franciscus. Enkele maanden eerder hadden alle 34 Chileense bisschoppen hun ontslag ingediend bij paus Franciscus, ook al wegens een schandaal van seksueel misbruik.

Voor ons land zal kardinaal Jozef De Kesel de bijeenkomst in Rome bijwonen. Hij zal er een overzicht kunnen geven van wat de katholieke kerk in Vlaanderen heeft ondernomen sinds ze geconfronteerd werd met het kindermisbruik.