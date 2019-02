Guy D’haeseleir haalt uit naar N-VA: “Hun kiezers zijn stilaan gaan merken dat ze opgelicht zijn. Die partij heeft geen énkele belofte waargemaakt”

Ninove - Guy D’haeseleer (Forza Ninove) haalt in een interview met De Zondag uit naar N-VA: “Hun kiezers zijn opgelicht”, zegt hij.

Guy D’haeseleer kon met zijn Forza Ninove bij de verkiezingen van oktober de meeste stemmen bij elkaar sprokkelen. Maar dat vertaalde zich niet in een plaatsje in het bestuur. Een coalitie van Open VLD, de lokale lijst SAMEN en onafhankelijke Joost Arents, die overliep van N-VA, vormt de nieuwe meerderheid. Maar die meerderheid zal volgens D’haesleer niet lang standhouden. “Die coalitie houdt het geen zes jaar vol”, denkt hij. “Ze zal uiteenvallen door ruzie en persoonlijke aversie. En gezien zij maar één zetel op overschot heeft, zie ik dus nieuwe mogelijkheden voor ons. Forza Ninove zal nog aan zet komen.”

Foto: Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

Dat hij niet in die coalitie zit, vindt hij frustrerend. “N-VA nationaal heeft de coalitie gekelderd. Ik vraag me oprecht af wat die partij bezielt. Wat wil ze met dat spagaat bereiken? Officieel is ze tegen een cordon, maar in de praktijk is ze de grootste voorstander. Op zestien plaatsen kon N-VA een coalitie vormen met Vlaams Belang. Ze heeft dat nergens gedaan”, zegt de Forza Ninove-frontman in De Zondag.

Maar het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang (en dus ook Forza Ninove) zál breken, zo voorspelt D’haeseleer, die ten laatste binnen 6 jaar burgemeester wil zijn van Ninove. “Dan zal de Ninovieter het cordon breken. Dat is alvast mijn persoonlijke missie geworden, mijn levensdoel. En ik zal slagen, schrijf maar op. En wie weet, gebeurt dat zelfs eerder.”

Hij wil ook al eerder scoren, bij de verkiezingen van mei 2019 waarbij hij de Vlaamse Vlaams Belang-lijst voor Oost-Vlaanderen trekt. Hij wil dan heel wat stemmen van N-VA afsnoepen, en dat zal volgens hem ook voor een stuk lukken. “De N-VA is de Optima Bank van de politiek: veel mooie verkooppraatjes om klanten te werven, maar uiteindelijk blijken dat valse beloften te zijn. Hun kiezers zijn stilaan gaan merken dat ze opgelicht zijn. N-VA heeft geen énkele belofte waargemaakt. Zij hebben geen einde gemaakt aan het opengrenzenbeleid. Op communautair vlak is zelfs helemaal niets gebeurd. Een stem voor N-VA is een verloren stem voor de Vlaamse zaak.”