Studente vindt wildvreemde man in haar kledingkast

Een studente van de Universiteit van North Carolina, in de Amerikaanse stad Greensboro, heeft een wildvreemde man in haar kast gevonden toen ze naar kleding zocht. Volgens de lokale politie had de dertiger op dat moment haar kleren aan.

Maddie, zoals de studente heet, dacht dat het spookte in haar appartementje aan de universiteit. Ze had immers gemerkt dat er geregeld kledingstukken verdwenen, zoals T-shirts en broeken. Ook stonden er plots handafdrukken op de muur van de badkamer.

Begin deze maand ontdekte ze wat er echt aan de hand was, zo meldt nieuwszender WGHP. “Ik hoorde plots geratel in mijn kast, alsof er een wasbeer in zat”, aldus de studente. “Ik vroeg: “Wie is daar?” en iemand antwoordde: “Ik. Mijn naam is Drew.””

Toen de studente daarop de kast opende, trof ze inderdaad een wildvreemde man aan. Bovendien had Drew op dat moment allerlei kledingstukken van Maddie aan, inclusief sokken en schoenen.

Volgens een lokale nieuwszender smeekte de man haar om de politie er niet bij te halen. Uiteindelijk lichtte Maddie haar vriend in, die niet veel later in het appartement aankwam. De inbreker vluchtte weg en werd aan een tankstation opgepakt door de politie.

De politie identificeerde hem als de dertigjarige Andrew Swofford. Hij zit momenteel in de gevangenis voor veertien aanklachten, waaronder identiteitsdiefstal en inbraak.