“Geschreeuw en heel veel bloed”: man ziet hoe vriend wordt aangevallen door haai

Dane Davidson wist de lokale media te vertellen dat hij en zijn vriend nog maar net in het water lagen om te surfen, toen de aanval plaatsvond.

“Ik was een twintigtal meter achter hem”, zegt Dane Davidson, de huisgenoot van het slachtoffer. “Toen hij op zijn surfplank ging zitten, verscheen er onmiddellijk een haai die hem van zijn plank afstootte. Er vond een strijd plaats in de golven en ik hoorde hem schreeuwen.”

Samen slaagden ze erin om terug te zwemmen naar het strand. Daar werden ze opgevangen door omstanders, die de eerste zorgen probeerden toe te dienen tot de hulpdiensten arriveerden om de man per helikopter over te brengen naar een ziekenhuis.

“Onderweg kwamen we er pas achter dat er een grote hap uit zijn dijbeen verdwenen was”, zegt de man, die zegt dat er “heel veel bloed” was. “We hebben de haai zelf niet gezien, maar iemand anders die al eerder op het strand was, had een vin gezien en dacht dat het om een jonge witte haai ging.”

Na de aanval werd beslist om de stranden Belongil Beach en Main Beach een dag lang te sluiten. De nabijgelegen stranden worden door strandwachters extra in de gaten houden. Ondanks zijn ernstige verwondingen, is het slachtoffer momenteel stabiel.

