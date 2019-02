Trump wil dat Europa ISIS-strijders terughaalt, Geens overweegt: “Oplossing met minste veiligheidsrisico’s. Controle is beter dan volledige vrijheid”

Amerikaanse president Trump roept Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen, dus ook ons land, op om ISIS-strijders terug te halen uit Syrië. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt in De Zevende Dag dat hij een draagvlak wil om die ISIS-strijders terug te halen en te berechten.

Trump dreigt ermee om 800 ISIS-strijders die in Syrië door de VS worden vastgehouden, vrij te laten als de Europese landen die strijders niet terughalen en berechten. De VS heeft al genoeg gedaan in de strijd tegen Islamitische Staat, vindt Trump. Bovendien heeft Amerika eind vorig jaar aangekondigd zich terug te trekken uit Syrië. “Als de Amerikaanse troepen uit Syrië teruggetrokken worden, kunnen Koerden zich in een positie bevinden die het hen onmogelijk maakt de Syriëstrijders nog langer vast te houden. Bijvoorbeeld omdat ze aangevallen kunnen worden door de Turkse regering”, zegt Geens.

Minister Geens had de vraag om jihadi’s terug te halen en voor het gerecht te brengen “vroeg of laat verwacht”, reageert Geens in De Zevende Dag. Hij zegt dat hij samen met de Europese partners een zo groot mogelijk draagvlak wil creëren om die ISIS-strijders terug te halen. “Er zijn geen heel goede oplossingen voor dit probleem”, zei hij. De minister wil zoeken naar de oplossing met de minste veiligheidsrisico’s. Onze regering staat nu sowieso al permanent in contact met de buurlanden over de zaak.

Geens is er zicht van bewust dat de materie gevoelig ligt. “Maar als ze worden vrijgelaten, dan weten we niet wat er met hen gebeurt. Controle is beter dan volledige vrijheid.” Volgens Geens zou het, want ons land ook maar om 4 strijders van Belgische origine gaan. “Maar er kunnen dus nog steeds ISIS-strijders gevat worden.” Als het om Belgen gaat, zitten in de kampen in Noord-Syrië vooral vrouwen en nog meer kinderen, aldus nog Geens. ISIS-kinderen jongeren dan tien jaar die kunnen aantonen dat ze Belgische verwanten hebben, mogen naar ons land terugkeren.