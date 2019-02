Bestuurder flitst met lichten en haalt politie in met snelheid van 200 km/uur

De Nederlandse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een jonge bestuurder tegengehouden. De automobilist had een anonieme politiewagen ingehaald met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur.

Het incident vond plaats op de N261 vanuit Waalwijk richting Tilburg. De bestuurder knipperde met zijn lichten naar een wagen voor hem omdat hij die wilde inhalen. Maar wat de man niet wist, was dat het ging om een anonieme politiewagen.

De agenten, die nogal verbaasd waren, reden in een onopvallende videosurveillanceauto. Zij zetten meteen de achtervolging in. Enkele kilometers verderop bleek dat de bestuurder een gemiddelde snelheid van 210 kilometer per uur haalde, terwijl op die plaats de maximumsnelheid 100 kilometer per uur bedraagt.

De man heeft, in afwachting van de beslissing van de officier van justitie over de zaak, zijn rijbewijs moeten inleveren.