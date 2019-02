Bart De Wever: “Ik wil samenwerken, maar CD&V-ministers reageren niet”

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) neemt wat gas terug in de bitse clash over zijn ‘war on drugs’ met Justitieminister Koen Geens (CD&V). “Ik zoek geen ruzie met mijn federale collega’s, maar ik wil wél dat het Stroomplan wordt uitgevoerd.” Tegelijk haalt hij uit naar de twee andere federale CD&V-ministers.

Foto: ISOPIX

Volgens de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) is het nooit zijn bedoeling geweest om bevoegd minister Koen Geens (CD&V) “persoonlijk” aan te vallen over het in gebreke blijven van Justitie in de Antwerpse war on drugs. Sinds hij vrijdag in Terzake het Stroomplan weer op de politieke agenda plaatste, zit het er bovenarms op tussen de voormalige kartel- en coalitiepartners. Op de sociale media vliegen de verwijten heen en weer, in uiterst scherpe bewoordingen.

“Ik heb het falen van Justitie aangeklaagd als één van de problemen in de strijd tegen drugs, en verschil daarover van mening met minister Geens”, zei De Wever zondag in De Zevende Dag. “Het Antwerpse parket doet zijn best, die mensen verdienen een standbeeld, maar ik heb de indruk dat het water hen aan de lippen staat. Als wij meer zaken behandelen, zal ook de zetelende rechtbank moeten volgen.” Dat is geen aanval op Geens, meent de burgemeester, maar zijn “plicht als burgemeester” om dat aan te kaarten.

“Geen antwoord”

Hij zoekt naar eigen zeggen geen ruzie en wil “zeker samenwerken met de federale collega”s”, maar stoot op een totaal gebrek aan belangstelling want (ook) twee andere CD&V-ministers doen volgens de burgemeester niets om de zaak vooruit te helpen. Met name Pieter De Crem (Binnenlandse Zaken) en Kris Peeters (Werk) gaven geen antwoord op zijn concrete vragen om mee te werken in de strijd tegen drugs, door bijvoorbeeld de voorgeschoten kosten voor het 80-koppige Kali-team dat de cocaïnehandel moet oprollen, terug te storten in de Antwerpse stadskas.

De reactie van de CD&V-ministers staat in schril contrast met die van minister voor Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD), die wél belangstelling toont om samen te werken, aldus nog De Wever.

Rekruteren duurt jaren

Bart De Wever is er meer dan ooit van overtuigd dat de strijd tegen drugs de hoogste prioriteit verdient en dat er dus extra capaciteit voor vrijgemaakt moet worden. “Men onderschat de impact van drugs op de samenleving, en het geld dat ermee gemoeid is.” Binnenkort organiseert hij met zijn Nederlandse collega Ahmed Aboutaleb (PvdA), de burgemeester van Rotterdam, een congres omtrent een “weerbare haven”.

Dat het schoentje niet zozeer knelt bij Justitie als wel bij de federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen - die tot voor kort de bevoegdheid was van voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) - ontkent De Wever niet, maar hij vindt het spijtig dat “diegene die mij verwijt met de vinger te wijzen, nu zélf met de vinger wijst”. “Jan Jambon heeft de grootste rekruteringsactie ooit opgezet, maar het duurt jaren vooraleer die mensen op het terrein operationeel zijn.”

“Spuugzat”

Zo legt De Wever toch de bal weer in het kamp van CD&V. Justitieminister Koen Geens, die zaterdagochtend liet optekenen dat hij de beschuldigingen van De Wever aan het adres van het gerecht “spuugzat” is, roept op tot samenwerking. “Ik zal dat blijven doen tot het bittere einde”, tweet hij.

Eerder in De Zevende Dag liet hij verstaan dat hij samen met De Crem bekijkt of het mogelijk is om de gerechtelijke politie opnieuw onder bevoegdheid minister van Justitie te brengen. “Dat is het meest logische”, aldus de minister. “Zo kunnen we kijken hoe de federale politie meer middelen kan krijgen. Een en ander zal ook in ons verkiezingsprogramma staan.”