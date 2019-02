Uit verscheidene regio’s in Siberië komen meldingen binnen van zwarte sneeuw. De sneeuw is hoogstwaarschijnlijk verkleurd door de kolencentrales in de buurt. In koolstof zitten veel giftige stoffen. Inwoners van de steden die bedekt zijn onder de dikke sneeuwlaag, lopen meer risico om kanker of tuberculose te krijgen.