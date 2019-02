Philippe Clement verrast: Marcus Ingvartsen neemt plek van Alejandro Pozuelo in tegen Club Brugge

Start Pozuelo of start hij niet? Dat was de vraag voor de topper Club Brugge-Genk. De Spanjaard liet in de Europese match tegen Slavia Praag nog maar eens zie hoe belangrijk is voor de leider, maar wil nog steeds weg. Clement hakte de knoop door: Pozuelo start op de bank, Ingvartsen is (volgens de door Genk vrijgegeven elf) de meest vooruitgeschoven middenvelder.

Pozuelo zou zelf hebben aangegeven dat hij niet klaar was om te starten. De Spanjaar wil graag naar Toronto en hangt constant aan de telefoon met zijn makelaar. Alle heisa heeft ook invloed op zijn nachtrust, liet hij weten aan Clement.

Bij Club koos Ivan Leko voor de verwachte elf, namelijk de ploeg die het uitstekend deed in de tweede helft tegen Salzburg. Dat betekent met Diatta inde plaats van Cools en Poulain in de defensie. Enkel Dennis ontbreekt vandaag, hij is nog geschorst. Mata neemt diens plek in.