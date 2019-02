Twee vrouwen naar ziekenhuis na frontale botsing tussen twee wagens

Torhout - In de Oostendestraat in Torhout, ter hoogte van pluimveeslachterij Lammens, is zondag kort voor de middag een zwaar ongeval gebeurd. Twee wagens die uit de tegenovergestelde richting kwamen reden frontaal op elkaar in.

De beide bestuurders, twee dames, werden afgevoerd naar het AZ Damiaan in Oostende en het AZ Delta in Torhout. Hun toestand is niet levensbedreigend.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Vast staat dat een jongedame uit Ichtegem van haar werk uit Torhout huiswaarts reed en in de bocht met haar witte Dacia frontaal in aanrijding kwam met een autootje van het Wit-Gele Kruis dat uit de richting van Ichtegem kwam. Intussen zijn de beide wagens getakeld en kan het verkeer terug door.