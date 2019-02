Vader en moeder zijn voortaan ‘ouder 1’ en ‘ouder 2’

Franse scholen mogen in hun administratie niet meer de termen ‘vader’ en ‘moeder’ gebruiken. Om gezinnen met twee vaders of twee moeders tegemoet te komen, worden voortaan ‘ouder 1’ en ‘ouder 2’ gehanteerd. Het Franse parlement heeft deze week een voorstel daartoe aangenomen.

Na het besluit van het Franse parlement stromen de boze reacties van ouders binnen met de hashtag #parent1parent2. Het besluit roept veel vragen op: wat als er een derde ouder in het spel is? Wie is ouder 1 en wie is ouder 2? En sommige ouders zeggen het gevoel te hebben dat zij slechts een nummer zijn in het nieuwe systeem.

Ook politiek is het idee niet onomstreden. Linkse politici zijn voor het besluit omdat het wordt gezien als erkenning van gezinnen met een afwijkende samenstelling. Rechts is het minder eens met het idee en noemt het symboolpolitiek.

De Franse minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, zegt dat dit soort dingen niet bij wet hoeven te worden geregeld. Of het plan effectief wordt ingevoerd, is nog niet zeker.