COMMENTAAR. Hannes van der Bruggen doet de meest absurde suggestie van het seizoen

We zullen het maar op de emotie na de wedstrijd steken. Hoewel Hannes Van der Bruggen al in trainersplunje stond, had hij nog niet alles op een rijtje. Ook de invloed van zijn trainer Yves Vanderhaeghe, een chronische criticaster van de scheidsrechters, zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. Van der Bruggen is in het voetbal wat men noemt een ‘slimme jongen’ maar nu was hij het even kwijt na dat doelpunt in de laatste minuut tegen Charleroi.