Vluchtende chauffeur klemgereden na spectaculaire achtervolging

Brussel / Anderlecht / Beersel - De politie reed zaterdagmiddag een bestuurder klem te rijden op de Brusselse Buitenring in Beersel. De man was gevlucht in Anderlecht nadat hij betrapt werd bij een inbraakpoging.

De Brusselse Ring was zaterdagmiddag het decor van een spectaculaire achtervolging, die omstreeks 12.30 uur eindigde met het klemrijden van een bestuurder van een kleine, witte bestelwagen net voor de afrit Beersel van de Brusselse Buitenring richting Halle.

Zowat een kwartier eerder had de Brusselse politiezone Zuid een melding gekregen van een bewoonster van een appartementsgebouw in de Veeweydestraat in Anderlecht. De vrouw dacht dat er zich een inbraakpoging aan het afspelen was en verwittigde meteen de politie. Toen die ter plaatse kwam, sprong de verdachte meteen in zijn kleine, witte bestelwagen om er in volle vaart vandoor te rijden. De inspecteurs zetten uiteraard de achtervolging in.

Geen gewonden

Vanop de Bergensesteenweg in Anderlecht reed de verdachte meteen de Brusselse Ring richting Wallonië op, in de hoop de politie af te schudden. Dat lukte geenszins, en intussen werd de federale wegpolitie in bijstand geroepen. Tijdens de achtervolging zou de chauffeur meerdere politiewagens en gewone personenauto's geraakt hebben, maar daarbij vielen er gelukkig geen gewonden. Na een achtervolging van zowat 10 kilometer, slaagde de politie erin om de man klem te rijden in de middenberm net voorbij het op- en afrittencomplex in Beersel. De dader kan meteen in de boeien geslagen worden. Het Brusselse parket werd in kennis gesteld, en de man zou in aanmerking komen voor een gedwongen opname in een gesloten psychiatrisch centrum.

Door het incident was de linkerrijstrook lange tijd versperd, wat tot een file tot in Ruisbroek zorgde.