Grimbergen -

De nieuwe koepel van Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen is officieel in gebruik genomen. Erik Sleeckx van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie hield een toespraak. Onder de honderdtal genodigden ook een afvaardiging van de Nationale Loterij die de koepel mee financierde en tevens een delegatie van kraanbedrijf Sarens, die de koepel op het dak zette.