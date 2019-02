ANALYSE. Voor Club Brugge is dit meer dan een hoopvolle zege

Aan de discussie over wie nu de beste ploeg van het land is, doen we niet mee. Dat zullen we wel op 17 mei, na de laatste speeldag van Play-off 1, te weten komen. Club Brugge heeft vooral laten zien dat het nog kandidaat is voor die titel. Blauw-zwart overvleugelde de competitieleider. RB Salzburg en Genk: twee van de vier zware opdrachten zijn al tot een goed einde gebracht.