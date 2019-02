Wolverhampton en Leander Dendoncker laten zich in FA Cup niet verrassen door tweedeklasser Bristol

Wolverhampton heeft zich zondagnamiddag geplaatst voor de kwartfinales van de Engelse FA Cup. De Premier League-club ging in de achtste finales met 0-1 winnen op bezoek bij tweedeklasser Bristol City.

Wolverhampton nam de partij meteen in handen en klom verdiend op voorsprong. Ivan Cavaleiro (28.) mocht moederziel alleen de 0-1 binnenschuiven. Uitblinker Doherty knalde meteen daarna het leer tegen de paal. Leander Dendoncker startte opnieuw in de basis, en had na een halfuur de score moeten verdubbelen. De Rode Duivel dook alleen op voor doel, maar besloot te centraal om doelman Fielding te verschalken.

Na de rust kwam Bristol furieus uit de kleedkamers, maar dat sterk openingskwartier leverde geen tegentreffer op. Met nog een kwartier te gaan was Wolverhampton opnieuw dichtbij de 0-2, maar de vrijschop van Joao Moutinho belandde op de deklat. Ondanks een sterk slotoffensief viel de gelijkmaker niet meer in Bristol.

Wolverhampton voegt zich bij Watford, Brighton, Millwall en Manchester City in de kwartfinales. Maandagavond kijken ook Chelsea en Manchester United elkaar nog in de ogen in de achtste finales van de FA Cup.