Borussia Mönchengladbach moet de rol lossen voorin na gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt

Brussel - Borussia Mönchengladbach is zondag op de 22e speeldag in de Duitse Bundesliga blijven steken op een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Na een magere 1 op 6 moet de ploeg van Thorgan Hazard de rol lossen helemaal bovenin.

Danny da Costa (45.+1) brak van dichtbij de ban voor de thuisploeg. Net als vorige week tegen Hertha Berlijn (0-3 nederlaag) eiste Gladbach het leer op in Frankfurt, maar echt gevaarlijk waren de Borussen niet. Tien minuten voor tijd sleepte Denis Zakaria (82.) alsnog een punt in de wacht. Hazard maakte de match vol voor de bezoekers. Borussia blijft met 43 punten derde in het klassement, maar komt niet dichter bij leider Dortmund (50) en diens eerste achtervolger Bayern München (48). Eintracht Frankfurt (34 ptn) is zesde.