Nieuwe bezwarende video opgedoken waarop R. Kelly meisje van 14 jaar misbruikt

Een nieuwe video brengt de omstreden Amerikaanse zanger R. Kelly opnieuw in nauwe schoentjes. Op het filmpje is te zien hoe hij een 14-jarig meisje misbruikt. De speurders stootten op de video in hun onderzoek naar de zanger, zegt advocaat Michael Avenatti aan CNN.

Het gaat om een oude VHS-cassetteband, die opgedoken is tijdens het onderzoek naar zanger R. Kelly. Die wordt al vele jaren door tal van vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en misbruik. Een recente documentairereeks, Surviving R. Kelly, pakte uit met zulke hallucinante getuigenissen dat de speurders het nodig vonden een onderzoek te openen.

Twee scènes

De video in kwestie duurt 42 minuten en 45 seconden en is, aldus CNN, “duidelijk en expliciet”. De eerste scene speelt zich af in een woonkamer, de tweede in een slaapkamer. Er komen twee mensen in beeld: een meisje en een zwarte man, die R. Kelly zou zijn.

In de video hebben de twee het zes keer over de genitaliën van het meisje. Ze zeggen dat haar ‘p***y’ 14 jaar oud is, waardoor vermoed wordt dat het om een minderjarig meisje gaat. Op een bepaald moment vraagt hij haar om te plassen, waarna hij dat ook doet, maar dan op haar.

Klokkenluider

De video kwam bij de speurders terecht via Michael Avenatti. De Amerikaanse advocaat behartigt de belangen van een man die hij omschrijft als een klokkenluider in de zaak en bezorgde de politie in Chicago afgelopen weekend de band.

“Mijn cliënt kent de identiteit van het meisje en van R. Kelly. Hij identificeerde de twee in de video. Hij heeft gewerkt voor R. Kelly en kent hem al decennialang. Het meisje heeft hij al een paar keer ontmoet.”

“We weten van niets”

Steve Greenberg, de advocaat van Kelly, zegt niets te weten van de ontwikkeling. “We zijn door niemand gecontacteerd en zijn niet op de hoogte.”

Toch dreigt de video R. Kelly erg duur te staan te komen. In 2002 werd de zanger al eens opgepakt op beschuldiging van kinderpornografie. Die zaak draaide rond een video waarop een man seks had met een meisje van amper 12 jaar.