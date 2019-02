Bordeaux pakt scalp van Toulouse en invaller Aaron Leya Iseka, Matz Sels houdt het de nul

Op de 25e speeldag in de Franse Ligue 1 nam Bordeaux met 2-1 de maat van Toulouse, met Leya Iseka als late invaller, in een aangenaam kijkstuk. Na een magere 0 op 9 en een plaats in de buik van het klassement hopen Les Girondins dat de trein nu weer op de rails zit. Doelman Matz Sels hield de nul met Straatsburg op het veld van Caen: na 90 minuten prijkte de brilscore nog op het bord.

Al na twee minuten zette Toma Basic Bordeaux op rozen: hij werd vergeten aan de tweede paal en knikte de voorsprong makkelijk tegen de touwen. De koffie bracht weinig soelaas voor de bezoekers, want in de tweede helft ging de match op slot. Het duurde tot de 70e minuut eer Yannick Cahuzac de sleutel vond en na wat geharrewar in de zestien de gelijkmaker staalhard voorbij doelman Benoit Costil ramde. De gelijke stand stond welgeteld twaalf minuten op het bord toen Jimmy Briand Bordeaux alsnog de zege schonk met een listig schot vanop de rand van de grote rechthoek. Leya Iseka mocht drie minuten voor tijd nog invallen voor de bezoekers, maar toen was het kalf al verdronken. Ondanks de overwinning blijft Bordeaux nog steeds op een teleurstellende dertiende plaats in het klassement hangen, Toulouse staat twee posities lager gerangschikt.

Matz Sels hield zijn netten schoon in Caen, maar zijn ploegmaats van Straatsburg scoorden evenmin. De doelman had weinig werk op te knappen en reageerde nog heel alert toen Claudio Beauvue in blessuretijd een voorzet van dichtbij in het kader mikte. 0-0 was de eindstand: Straatsburg blijft voorlopig achtste in het klassement.