Twee parachutisten ontsnappen in één weekend aan de dood

Opglabbeek - Het voorbije weekend is tweemaal een parachutist neergestort. Dat gebeurde in Spa en het Limburgse Oudsbergen. Beide parachutisten overleefden hun val: een man werd zwaargewond, een vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het eerste ongeval deed zich voor in de Luikse stad Spa. Een groep van zestien ervaren parachutespringers was er zaterdag opgestegen met het vliegtuig op het vliegveld van Spa-La Sauvenière. Ze zouden wellicht figuren vormen in de lucht. Maar nadat ze uit het vliegtuig waren gesprongen, en het tijd was om hun parachutes te openen, slaagde één parachutespringer daar niet in.

De vrouw, een vijftiger, viel zo aan grote snelheid richting de begane grond. Gelukkig werd haar val nog afgeremd door bomen.

Toen ze tussen de bomen uiteindelijk werd teruggevonden, bleek de vrouw wonderwel nog in leven, al was ze zwaargewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze vecht voor haar leven.

Nog zwaargewonde

Het tweede ongeval met een parachute deed zich voor langs de Weg naar Meeuwen in Oudsbergen, het voormalige Opglabbeek. Een parachutist kwam daar zondagmiddag rond 16 uur met een harde klap op een akker terecht.

Toen de man, nadat hij uit het vliegtuig sprong, zijn valscherm wilde openen ging de reserveparachute mee omhoog. Daardoor kon de hoofdparachute onvoldoende wind vangen. De man, die toch enige ervaring heeft in het valschermspringen, slaagde er niet in zichzelf uit zijn penibele situatie te redden.

De man belandde gelukkig op een zachte ondergrond en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In levensgevaar is hij niet. De leden van de club, waar het slachtoffer lid van is, zijn aangedaan door de gebeurtenis. Het vliegtuig waaruit hij sprong is opgestegen in het vliegveld van Zwartberg.