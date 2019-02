Bizar verhaal in Italiaanse derde klasse: 16-0 (!) achter tijdens de rust, en er was nog véél meer aan de hand

De Serie C serveerde zondag een wedstrijd die ze in Noord-Italië niet snel zullen vergeten. Het duel tussen AC Cuneo en AS Pro Piacenza eindigde daar op maar liefst 20-0. En alsof dat nog niet opvallend genoeg is, valt er nog héél wat te vertellen over de manier waarop het bezoekende Piacenza noodgedwongen aan de wedstrijd moest beginnen.

De verklaring voor de bizarre uitslag is eigenlijk vrij simpel: de spelers en staff van Piacenza krijgen al sinds augustus vorig jaar hun loon niet uitbetaald. Daardoor zijn vrijwel alle teamleden eind vorig jaar opgestapt. De club kon de laatste weken geen enkele wedstrijd meer afwerken. De meeste matchen eindigden daardoor op een 3-0 forfaitscore. En net daarom was het duel tegen Cuneo cruciaal: als Piacenza opnieuw niet speelde, zou diskwalificatie uit de Serie C volgen.

Jeugdspelers

Zo ver kwam het (nog) niet voor de ploeg uit Emilia, want tegen Cuneo stond op miraculeuze wijze toch een ploeg op het veld. Enkele jeugdspelers, allemaal tussen 16 en 19 jaar oud, kwamen opdraven. Maar onvoldoende om met een volledig elftal te spelen: de wedstrijd werd met amper 8 basisspelers op gang getrapt, waarvan één van hen ook fungeerde als coach. De jongeman in kwestie is amper 19 jaar oud.

Na een half uur al 10-0. #Piacenza balanceert op de rand van de afgrond. Betaalde haar spelers niet. Eigenlijk niemand meer onder contract. Om uitsluiting uit Serie C te voorkomen toch met maar 7(!) spelers aangetreden tegen #Cuneo. Allemaal junioren.

Aanvankelijk zouden er zelfs maar 7 basisspelers zijn, maar op het laatste moment kon één van de spelers toch nog meedoen nadat de ploeg de juiste documenten kon voorleggen om zijn speelgerechtigdheid te waarborgen.

16-0 na 45 minuten

Het gevolg laat zich raden: Cuneo maakte gehakt van de jongelingen, die na de eerste helft al 16 (!) doelpunten in het krijt stonden. Voor de thuisploeg scoorden Hicham Kanis en Edoardo Defendi respectievelijk zes en vijf keer. Uiteindelijk werd het 20-0 na nog 4 doelpunten in de tweede helft.

Het verhaal van AS Pro Piacenza lijkt in elk geval uit. De club zou naar verluidt zo’n half miljoen euro aan schulden hebben. Verschillende oud-spelers hebben een advocaat onder de arm genomen en een rechtszaak tegen de club aangespannen. Ze eisen het faillissement van AS Pro Piacenza.

Opnieuw een raar verhaal uit lagere regionen

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de Serie C op zo’n manier in het nieuws komt dit seizoen. Eerder was er ook al de vreemde zaak van Virtus Entella, een club die vorig jaar uit de Serie B degradeerde… maar nog altijd die degradatie aanvecht omdat een andere club, Cesena, failliet ging.

Cesena werd door haar faillissement naar de vierde klasse teruggezet voor dit seizoen en kreeg daar 15 strafpunten. Virtus Entella vecht aan dat de club die strafpunten vorig jaar moest krijgen, waardoor Entella in de Serie B zou gebleven zijn. De rechtszaak loopt nog altijd: Entella staat momenteel vierde in haar groep in de Serie C - toevallig dezelfde groep als Pro Piacenza - maar het speelde wel al 7 wedstrijden minder dan de concurrentie.

