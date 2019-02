Onze Chef Voetbal over Antwerp-Anderlecht: “Hoogtepunt in slotfase maar één speler viel daarvoor wèl op”

Antwerp-Anderlecht leverde een weinig aangenaam kijkstuk op. In de eerste helft was er nog iets te zien, met een meer dreigend Antwerp. Na de kampwisseling was er nog nauwelijks dreiging tot Anderlecht in de blessuretijd toch nog scoorde. Een hoogtepunt in een saaie wedstrijd. Tot dan was er één speler die om verschillende redenen, goede en slechte, de aandacht op zich trok: Didier Lamkel Zé.