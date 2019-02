Anderlecht won op het nippertje, maar enkele minuten eerder had de score door deze fase zomaar omgekeerd kunnen zijn

Anderlecht ging op de valreep nog met 0-1 winnen bij Antwerp, maar het had er zonder de VAR helemaal anders kunnen uitzien. Zo’n tien minuten voor het einde, toen het nog 0-0 stond, legde scheidsrechter Bram Van Driessche de bal op de stip nadat Anderlecht-doelman Thomas Didillon met een beenveeg de voet van Didier Lamkel Zé licht leek te raken. Na een correcte tussenkomst van de VAR werd die beslissing geannuleerd.

Lamkel Zé verscheen na de wedstrijd kort voor de televisiecamera’s om uitleg te geven over de fase. “Hij raakte me, maar niet echt”, luidde het bij Lamkel Zé. De Kameroener kreeg nadat Van Driessche zijn beslissing herzien had ook nog een gele kaart voor een schwalbe. “Dat is spijtig, ik vond dat een harde beslissing. Daardoor mis ik ook de volgende wedstrijd.”