Antwerp-fans gaan uit de bocht: speler Anderlecht uitgescholden voor “nutella” en “stront”

De penaltyfase met Didier Lamkel Zé vlak voor het einde van de wedstrijd Antwerp-Anderlecht had voor Anderlecht-speler Francis Amuzu onaangename gevolgen. Het 19-jarige jeugdproduct van paars-wit was aan het opwarmen toen de VAR Antwerp een penalty ontzegde. Enkele fans van The Great Old konden dat duidelijk niet verkroppen en uitten hun frustratie op Amuzu, die vlakbij liep. “Nutella”, “stront” en “neger” zou de jongeling naar het hoofd gekregen hebben.