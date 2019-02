Vijf conclusies na belangrijk voetbalweekend: kwetsbaar Genk, Club Brugge weer op zijn best en Anderlecht leeft nog

Super Sunday, zeges van Charleroi en Waasland-Beveren die belangrijker zijn dan ze lijken… Speeldag 26 heeft de Jupiler Pro League langzaam maar zeker in een beslissende plooi gelegd. De belangrijkste conclusies op vier matchen van de start van de play-offs.

1. Genk heeft de titel nog niet binnen

Het aura van onverslaanbaarheid dat Racing Genk zo lang uitstraalde, is niet meer. Vielen de vorige twee nederlagen tegen Moeskroen en Cercle Brugge, nog eerder onder de kwalificatie accident de parcours, dan was die tegen Club Brugge één waarin de Limburgers gewoon de wet van de sterkste moesten ondergaan. Het gebrek aan een plan B als het combinatievoetbal er niet helemaal uitkomt kan de ploeg nog parten gaan spelen. Lichtgewichten als Leandro Trossard of Bryan Heynen werden gisteren wel erg makkelijk overpowerd door het fysieke geweld van Club.

2. Club Brugge lijkt zijn dipje te boven

Het blijft altijd een beetje met twee woorden spreken met dit Club Brugge dat de ene week thuis verliest van Charleroi (0-1) en de andere week een team als Antwerp van de match blaast (5-1), maar de prestaties tegen Salzburg en Genk doen het beste verhopen. De magere 21 op 48 in de competitie werd weggepoetst met die sterke tweede helft tegen de Oostenrijkers en een knappe zege tegen de leider. Ruud Vormer en trainer Ivan Leko kwamen zowaar weer kussend en knuffelend in beeld. Waar een Valentijnsavond in Europa al niet goed voor kan zijn.

3. Anderlecht leeft weer

Net toen menig waarnemer zich serieus begon af te vragen of Anderlecht voor de eerste keer ooit Play-off 1 zou missen, zit het allemaal een beetje mee voor paars-wit. In blessuretijd gewonnen bij Antwerp, terwijl concurrent AA Gent zichzelf maar in de voet blijft schieten. Anderlecht was niet indrukwekkend, maar vertoonde wel tekenen van beterschap met lange periodes van dominant voetbal op de Bosuil. De vraag is of dat in combinatie met wat meeval volstaat om de motor weer te doen aanslaan. Volgende zondag komt Club Brugge op bezoek.

4. Charleroi komt nog opzetten voor Play-off 1

Een beetje over het hoofd gezien door Super Sunday, maar zaterdagavond pleegde Charleroi een belangrijke coup op het veld van KV Kortrijk. Zoals alleen Charleroi dat kan: kreunen, gedomineerd worden, maar in de 94ste minuut nog met de zege gaan lopen dankzij oude vos Perbet. KV Kortrijk niet meer in de running voor Play-off 1. En de Zebra’s, die staan plots gelijk met AA Gent, op drie punten van Anderlecht en vijf van STVV. Volgende week: STVV-Charleroi. Hou de mannen van Mazzu toch maar in de gaten.

5. Lot van Lokeren is nu écht bezegeld

Was er nog een beetje hoop bij Lokeren na de verrassende zege tegen Antwerp van vorige week, is die nu wel finaal de kop ingedrukt. De Waaslanders gingen met 3-1 verliezen op het veld van Standard en zagen de buren uit Beveren de volle buit pakken tegen AA Gent. Daardoor bedraagt de kloof tussen de voorlaatste en de rode lantaarn nu al acht pijnlijke punten.

