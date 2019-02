Britse die zich aansloot bij ISIS bevallen van zoontje: “Ik hoop dat mensen medelijden met mij hebben en ik mag terugkeren”

Een Britse vrouw die zich vier jaar geleden bij terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) had aangesloten in Syrië, is bevallen van een zoontje. Ze hoopt daardoor te kunnen terugkeren naar haar thuisland. “Ik hoop dat mensen medelijden met mij hebben voor wat ik meegemaakt heb”, zegt Shamima Begum (19).

In februari 2015 stapte de geradicaliseerde Britse Shamima Begum met twee schoolvriendinnen in Londen het vliegtuig op naar Istanbul. Van daar trokken ze naar Syrië, om er zich aan te sluiten bij ISIS. Drie weken later trouwde Begum er met de Nederlandse jihadist Yago Riedijk. Haar vrienden stapten er ook stuk voor stuk in het huwelijksbootje.

Geen spijt

Vier jaar later verblijft Begum in een Syrisch vluchtelingenkamp en heeft ze nog geen seconde spijt gehad van haar komst naar Syrië. Dat zei ze in een interview met The Times. “Ik ben niet meer de domme 15-jarige die ik toen was”, zegt ze. “Maar ik sta nog steeds achter mijn beslissing om naar hier te komen.”

De 19-jarige heeft er nochtans zware tijden gekend: ze werd er tweemaal moeder van een kind dat niet veel later zou sterven en moest vluchten uit het kalifaat wanneer dat dreigde te vallen.

Opnieuw bevallen

Zaterdag is Begum voor de derde keer mama geworden in het vluchtelingenkamp waar ze verblijft. Volgens haar advocaat Tasnime Akunjee stellen zowel zij als het kind het goed. Begum zelf grijpt de gelegenheid aan om in een interview met Sky News te pleiten voor een terugkeer naar Groot-Brittannië.

“Ik heb het gevoel dat veel mensen medelijden met mij zouden moeten hebben”, aldus de Britse. “Voor alles wat ik meegemaakt hebt. Ik wist helemaal niet waar ik aan begon toen ik naar hier kwam. Ik hoop dat ze, voor het welzijn van mijn kind en van mij, toelaten dat ik terugkom. Ik kan niet voor eeuwig in dit kamp blijven, dat is onmogelijk.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Begum te kennen geeft dat ze wil terugkomen, maar de Britse overheid staat daar weigerachtig tegenover. “Maar de situatie is nu anders”, zegt Akunjee. “Nu is er een onschuldig kind in het spel dat we graag uit dit kamp zouden krijgen.”

Dat minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid zich had uitgesproken tegen een mogelijke terugkeer omdat ze potentieel gevaarlijk is, begrijpt Begum niet. “Ze hebben geen enkel bewijs dat ik hier iets gevaarlijks gedaan heb. Toen ik naar Syrie kwam, was ik gewoon een huisvrouw. Vier jaar lang ben ik thuisgebleven en heb ik voor mijn man en kinderen gezorgd. Ik heb niets misdaan. Propaganda heb ik nooit verspreid en ik heb nooit mensen aangemoedigd om naar Syrië te komen.”

Gepraat met Britse regeringsleden heeft ze naar eigen zeggen nog niet. “Ik weet niet welk leven ik zou hebben als ik zou mogen terugkeren. Ze zullen me wel veel beperkingen opleggen. Ik weet zelfs niet of ze mijn kind zouden wegnemen.”