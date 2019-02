Ook Crystal Palace stoot door naar kwartfinales van FA Cup, Michy Batshuayi voor het eerst in de basis

Brussel - Crystal Palace is er zondag in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Engelse FA Cup. De Eagles gingen in de achtste finales met 0-2 winnen op het veld van derdeklasser Doncaster.

Palace nam in Keepmoat Stadium, waar de nummer 6 in de League One zijn thuismatchen speelt, een blitzstart. Schlupp (8.) zette de bezoekers al vroeg op rozen. Michy Batshuayi stond voor het eerst in de basis bij de Eagles, en was heel aanwezig. De Rode Duivel viel ook op zoals alleen hij dat kan, want dook rond het kwartier ongelukkig over de boarding. Een strafschop na handspel werd Palace ontzegd, maar Doncaster ontsnapte niet aan de 0-2.

Max Meyer (45.+2) nam het doelpunt voor zijn rekening. Na de pauze had Batshuayi de match dood moeten doen, maar na een slechte controle besloot hij op de doelman van de thuisploeg. Het zou zijn laatste wapenfeit zijn, want een kwartier voor tijd werd hij gewisseld voor Christian Benteke. Die liet geen onuitwisbare indruk na, de score veranderde ook niet meer. Crystal Palace voegt zich bij Watford, Brighton, Millwall, Wolverhampton en Manchester City in de kwartfinales.