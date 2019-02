Björn Engels en Thomas Foket zegevieren met Reims tegen Rennes

Op de 25e speeldag in de Franse Ligue 1 startten Björn Engels en Thomas Foket allebei tussen de lijnen voor Reims in de thuismatch tegen middenmotor Stade Rennes. De thuisploeg dwong een droge 2-0 af en maakt zo een sprong van vier plaatsen in de buik van het klassement.

Na drie minuten stond Rennes al 1-0 in het krijt bij Reims: Boulaye Dia infiltreerde de grote rechthoek en plaatste het leer naast doelman Tomas Koubek. De bezoekers zetten prompt de achtervolging in met een resem doelpogingen, maar het vizier van Les Rouges et Noirs stond slecht afgesteld: 1-0 was de ruststand. Rennes bleef in hetzelfde bedje ziek na de koffie: veel doelpogingen, maar weinig direct gevaar. Iets voor het uur kregen de gretige Bretoenen bijna het deksel op de neus: de Rennes-doelman kon een verre knal van Arber Zeneli ternauwernood tegen de paal deviëren.

Uitstel van executie zo bleek, want even later zette Zeneli zijn ploegmaat Remi Oudin alleen voor doel en die haalde de trekker over: 2-0. Nadien speelde de thuisploeg de wedstrijd gecontroleerd uit. In de stand wipt Reims over vier ploegen naar een voorlopige zevende plaats, Rennes bekleedt de elfde stek.