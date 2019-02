Xi ziet wat jij niet ziet: hoe China de eerste echte Big Brother-staat ter wereld wordt

Exact 70 jaar nadat George Orwell in een visionair boek beschreef hoe Big Brother zou meekijken over ieders schouder, is de fictie bittere ernst geworden. Want de Chinese president Xi Jinping wil meer dan ooit in de hoofden van zijn onderdanen kruipen. Een app laat de overheid nu meekijken hoe trouw de Chinezen hun leider zijn. Het is het nieuwste wapen in de strijd van president Xi om de totale controle te behouden.