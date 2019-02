Anderlecht zit met probleem voor topper tegen Club Brugge: acuut tekort aan flankverdedigers

Anderlecht neemt het komend weekend op tegen Club Brugge, maar voor coach Fred Rutten zijn de opties op de flanken intussen zeer beperkt. Andy Najar zou na de wedstrijd tegen Antwerp kampen met een scheurtje in de hamstring en is out voor de topper. Ook Ivan Obradovic is nog niet helemaal fit, waardoor zowel op de linkerflank als rechterflank een doublure nodig is.

Anderlecht probeert Obradovic nog klaar te stomen voor de kraker tegen Club Brugge, maar het is onzeker of dat zal lukken. Als ook de Serviër er niet bij is, zijn Alexis Saelemaekers, Antonio Milic en Elias Cobbaut de enige flankverdedigers waar coach Rutten op kan rekenen. Saelemaekers kan op de rechterflank opdraven, waardoor er op links moet gekozen worden voor centrale verdediger Milic of Cobbaut - die in de partij tegen Antwerp door de mand viel en werd gewisseld.