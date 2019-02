Moeskroen voorlopig kampioen van 2019? Heel weinig Europese teams komen momenteel in de buurt van Les Hurlus

In de schaduw van de strijd om Play-off 1 en de landstitel is Excel Moeskroen een bijzondere reeks aan het neerzetten in de Jupiler Pro League. Sinds de hervatting van de competitie pakten de Henegouwers een onvervalste 15 op 15. Ze lieten in de hoogste klasse van het vaderlandse voetbal nog geen enkel punt liggen in 2019, en dat blijkt een prestatie die slechts weinig teams uit andere Europese landen hen momenteel nadoen. En die paar teams heten ook niet Juventus, Manchester City of Paris Saint-Germain.

Schotland: Celtic domineert, maar ook middenmoter is heel sterk bezig

Beginnen doen we in Schotland, waar twee clubs momenteel aan een zeer sterke reeks bezig zijn en net als Moeskroen al hun competitiewedstrijden van 2019 reeds wonnen. De eerste naam zal u niet verbazen: Celtic FC, de club die de voorbije zeven seizoenen Schots landskampioen werd en hard op weg lijkt om dat ook dit jaar te worden. Voor Rode Duivel Dedryck Boyata viel er dus al heel wat te vieren in het nieuwe jaar.

Celtic stevent af op een zevende landstitel op rij. Foto: AP

Het tweede team zal u wellicht minder bekend in de oren klinken. Het gaat om Motherwell, het team dat momenteel 7de is op 12 teams in de Schotse Premiership. Geen gevaar dus voor de landstitel, maar Motherwell won in het nieuwe jaar wél alle vijf competitiewedstrijden die het speelde. Ze zijn zelfs bezig aan een reeks van zes opeenvolgende zeges, want in tegenstelling tot Celtic won Motherwell ook haar laatste wedstrijd van 2018.

Voor een club die doorgaans in de middenmoot kampeert is een 18 op 18 een indrukwekkende reeks, zonder meer. Toch plaatsen we een kleine kanttekening bij de prestatie van Motherwell: vijf van de zes zeges in hun reeks kwamen tegen de vijf teams die momenteel onder hen staan in de stand.

Nederland: AZ doet beter dan PSV en Ajax

De Nederlandse competitie wordt dit seizoen gedomineerd door PSV en Ajax, maar in de schaduw van die twee grootmachten is ook AZ Alkmaar goed op dreef. AZ is de enige club die al haar competitiewedstrijden van 2019, vijf in totaal, won. De club uit Alkmaar is momenteel vierde in de Eredivisie, op een zucht van nummer drie Feyenoord.

AZ bewijst dat het dit seizoen niet enkel om PSV en Ajax draait in de Eredivisie. Foto: Photo News

En toen waren er nog...

Portugal: Benfica verloor op 2 januari haar eerste competitiewedstrijd van 2019 tegen Portimonense (2-0), maar pakte sindsdien wel 18 op 18 in de Liga NOS. De vorige speeldag werd er zelfs met 10-0 (!) gewonnen van Nacional. Als het maandagavond wint van Aves, boekt Benfica haar zevende competitiezege op rij.

Tsjechië: Slavia Praag, de tegenstander van Genk in de Europa League, leidt de Tsjechische nationale competitie. Tegen Viktoria Plzen (1-0 verlies) zagen ze zondagmiddag een zegereeks van zes wedstrijden eindigen. Het was nog maar de tweede competitiewedstrijd voor Slavia in het nieuwe kalenderjaar, want de Tsjechische competitie hervatte pas twee weken geleden.

Denemarken: Ook het tweede deel van de Deense competitie begon pas twee weken geleden, maar daar zijn twee teams aan een stevige reeks bezig die eind 2018 begon. Leider FC Kopenhagen boekte zes zeges op rij in de laatste zes competitiewedstrijden. Eerste achtervolger FC Midtjylland kan maandagavond voor de vijfde opeenvolgende keer winnen als het Aalborg verslaat.

Servië: Een gelijkaardig verhaal met Denemarken. Rode Ster Belgrado en Radnicki Nis, de top twee in de Servische Super Liga, hebben allebei hun laatste vijf competitiewedstrijden gewonnen. Maar beide teams speelden hun eerste competitiewedstrijd van 2019 pas vorig weekend.

Verder geven we ook nog een eervolle vermelding voor FC Twente. Die club is weliswaar een tweedeklasser in Nederland, maar De Tukkers hebben met acht wedstrijden momenteel wel de langste zegereeks van alle profclubs in Europa. Maandagavond gaat Twente voor nummer negen tegen Jong PSV, de nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie.

Punten in 2019

Moeskroen: 15

Standard: 10

STVV: 10

KRC Genk: 9

Club Brugge: 8

Zulte Waregem: 8

Charleroi: 8

Anderlecht: 7

Antwerp: 7

AA Gent: 7

KV Kortrijk: 6

Waasland-Beveren: 5

KAS Eupen: 4

Lokeren: 3

KV Oostende: 2

Cercle Brugge: 2