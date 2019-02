Vrouwen sneller met e-bike dan mannen

Op een klassieke fiets rijden vrouwen een stuk trager dan mannen, maar op een elektrische is het net omgekeerd. Terwijl mannen daarop gemiddeld 18 kilometer per uur halen, is dat bij vrouwen vlotjes 22 per uur, zo blijkt uit een studie van de FOD Mobiliteit en veiligheidsinstituut Vias, waarover Het Laatste Nieuws bericht.