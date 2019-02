Ouderschapsverlof blijft maar pieken

Almaar meer werknemers nemen ouderschapsverlof. In zes jaar tijd is het aantal maandelijkse uitkeringen met 28 procent gestegen, bericht Het Laatste Nieuws.

Iedere werknemer in ons land heeft recht op vier maanden ouderschapsverlof per kind. En steeds meer van hen maken daar ook gebruik van, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Werden in 2012 nog gemiddeld 50.766 uitkeringen per maand gestort, dan waren dat er vorig jaar al 65.218 (+28,5 procent).

Opvallend is dat twee derde van alle werknemers met ouderschapsverlof kiest voor het systeem waarbij ze één dag in de week niet hoeven te werken. De mogelijkheden om halftijds of voltijds verlof te nemen, zijn met respectievelijk 16 en 15 procent een stuk minder populair.

Vorige zomer besliste de federale regering dat het ook mogelijk moet zijn om een halve dag ouderschapsverlof per week of een hele dag per twee weken op te nemen. Zelfstandigenorganisatie NSZ wordt daar niet vrolijk van. “Kleinere werkgevers kunnen die gaten in hun personeelsbestand zeer moeilijk opvullen”, zegt voorzitster Christine Mattheeuws.