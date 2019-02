Duitse buitenlandminister noemt Trumps eis over ISIS-strijders moeilijk realiseerbaar

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas noemt de eis van de Amerikaanse president Donald Trump, om buitenlandse strijders van terreurgroep ISIS in eigen land te berechten, “buitengewoon moeilijk te realiseren”. Een terugkeer is alleen mogelijk “als die mensen onmiddellijk een proces krijgen, als ze in voorlopige hechtenis worden genomen”, zei Maas zondagavond op tv-zender ARD.

Om dat te bewerkstelligen, is informatie en een gerechtelijk onderzoek nodig, en dat is allemaal niet gewaarborgd. “En zolang dat niet het geval is, beschouw ik dat als buitengewoon moeilijk te realiseren.”

Maas zegt dat personen met de Duitse nationaliteit het recht hebben om terug het land binnen te komen. Maar in Syrië is het op dit moment niet mogelijk dit te onderzoeken. “Daarom overleggen we met de Fransen en de Britten over hoe we daarmee moeten omgaan.”

Trump eiste afgelopen weekend van Europese landen als Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en andere Europese bondgenoten dat ze de meer dan achthonderd in Syrië gevangen ISIS-strijders zouden opnemen en veroordelen. Als de bondgenoten niet reageren, wil Trump de ISIS-strijders vrijlaten.