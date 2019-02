KRC Genk heeft nog geen akkoord met Toronto over Pozuelo

Technisch directeur Dimitri de Condé keerde afgelopen nacht terug uit New Jersey, waar hij rond de tafel zat met algemeen directeur Ali Curtis van Toronto FC. Hun gesprekken leidden niet tot een deal rond een (uitgestelde transfer) van Alejandro Pozuelo. Genk wil pas weten van een vertrek in de zomer van zijn spelverdeler, ­Toronto wil hoogstens wachten tot het einde van de Belgische reguliere competitie half maart. Opschuiven richting compromis – op 7 mei eindigt de huidige mercato in de MLS, dan zijn er in Play-off 1 nog drie matchen te spelen – zat er niet in. De onderhandelingen blijven wel lopen, mogelijk komt er vandaag al meer nieuws.