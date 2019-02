René Weiler ontslagen bij FC Luzern

René Weiler (45), eerder aan de slag bij Anderlecht, is niet langer coach van FC Luzern. De Zwitserse eersteklasser maakte zondagavond de beëindiging van de samenwerking bekend.

“De laatste weken kwam aan het licht dat er tussen de coach en de sportieve leiding van de club verschillen in opvatting bestonden wat betreft de kwaliteit van het team en de verdere ontwikkeling van de ploeg”, zo verantwoordt sportdirecteur Remo Meyer het ontslag van Weiler.

Na 21 speeldagen staat Luzern met 25 punten pas op de zevende plaats in de Zwitserse Super League. Zaterdag verloor het met 0-3 van Lugano, de derde nederlaag op een rij. Assistenten Thomas Binggeli en Manuel Klökler nemen voorlopig de taken van Weiler over.

Weiler werd in de zomer van 2018 aangesteld bij Luzern, zijn eerste club sinds hij in september 2017 opstapte bij Anderlecht. Vier maanden eerder had hij paars-wit de 34e landstitel uit de clubgeschiedenis bezorgd.

Eerder stond de Zwitser in eigen land bij Schaffhausen (2009-2011) en Aarau (2011-2014) aan het roer, voor hij in Duitsland bij tweedeklasser Nürnberg (2014-2016) aan de slag ging.