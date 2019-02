Overvaller steekt zaakvoerster bakkerij met mes in de hals

Antwerpen - In het Antwerpse district Wilrijk heeft een onbekende maandagochtend een bakkerij overvallen. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De zaakvoerster van bakkerij Nadia raakte lichtgewond toen ze de overvaller wilde verhinderen achter de toonbank te geraken. Ze werd met een mes gestoken. De verdachte ging er vervolgens vandoor met een hoeveelheid cash geld uit de kassa. De politie is een onderzoek gestart.

Rond 6.45 uur kwam een man de zaak binnen. Hij wilde achter de toonbank gaan, maar de zaakvoerster verhinderde dat. “Daarop heeft de verdachte uitgehaald met een mes. Hij stak de dame in de hals, maar gelukkig raakte het slachtoffer niet ernstig gewond”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

De verdachte is kunnen vluchten met de inhoud van de kassa. Naast de zaakvoerster was er ook een klant in de winkel, zij is erg geschrokken. Voor beide betrokkenen werd slachtofferhulp voorzien. Ze werden ook allebei naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

De politie deed nog een zoeking naar de verdachte, maar die bleef zonder resultaat. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.