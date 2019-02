Hogeschool UCLL start eerste payroll-opleiding

Heverlee - Vanaf het volgende academiejaar zal Hogeschool UCLL uit Heverlee haar studenten een doorgedreven payroll-opleiding aanbieden. Naar eigen zeggen is UCLL hiermee de eerste instelling van het hoger onderwijs in Vlaanderen met dergelijke opleiding. “De campus wordt als het ware de werkvloer”, zo klinkt het.

Voor elke organisatie geldt: loon naar werk. En dus is loonadministratie of payroll cruciaal. Toch kwam payroll tot dusver niet uitgebreid aan bod in de Vlaamse opleidingen in personeelswerk. “Hierdoor verkozen studenten vaker andere HR-domeinen om in te werken, want onbekend betekent helaas nog altijd onbemind”, stelt opleidingshoofd Kris Daniels. Bedrijven vonden, volgens hem, moeilijk experts op de arbeidsmarkt en moesten ze zelf opleiden.

Een HR-dienstverlener als Acerta richtte daarom eerder al hun Payroll Academy op, waarbinnen ze pas afgestudeerden zelf opleiden en klaarstomen voor deze tak van de HR-markt. Nu werkt het bedrijf in dit kader voor het eerst samen met een hogeschool. Want vanaf volgend academiejaar vernieuwt UCLL grondig haar afstudeerrichting Personeelswerk, die valt onder de professionele bacheloropleiding Sociaal Werk. Onder deze grondige upgrade valt dus ook een doorgedreven payroll-opleiding, op basis van een samenwerking met Acerta.

Fictief personeel

De eerste studenten, naar schatting een veertigtal, in die vernieuwde afstudeerrichting Personeelswerk gaan vanaf het academiejaar 2019-2020 aan de slag met de payroll tool van Acerta. Die wordt gevuld met een fictief personeelsbestand. “Studenten kunnen zo gedurende de drie jaar van hun opleiding virtuele medewerkers opvolgen”, stelt Kris Daniels. Bij dit fictief personeelsbestand komt dan alles kijken wat bij echt personeel ook opduikt: van ziekteverzuim en ontslag tot vakantie en tijdskrediet.

Door de samenwerking krijgen de HR-studenten op UCLL de kans om binnen een veilige oefenomgeving bruto-netto berekeningen te simuleren en loonafsluitingen voor te bereiden. Of ze kunnen via de ingebouwde rapporteringsmodule aan de slag met big data en analyses van aspecten als ziekteverzuim.

