Strijdende partijen eindelijk akkoord over terugtrekking troepen uit Jemen

Na een wekenlange vertraging zijn de strijdende partijen in Jemen het eindelijk eens geworden over de start van de geplande terugtrekking van de troepen uit de havenstad Hodeida. Er is tijdens de gesprekken dit weekend “belangrijke vooruitgang” geboekt, verklaarden de Verenigde Naties zondag plaatselijke tijd in New York.

Na langdurige maar constructieve onderhandelingen hebben de strijdende partijen een overeenkomst bereikt over de eerste fase van de terugtrekking, luidt het. Een datum voor het begin van de terugtrekking werd niet genoemd.

De havenstad Hodeida in het westen van Jemen is een belangrijke strategische plaats en fungeert als een spil in de bevoorrading van het door oorlog geteisterde land. De internationaal erkende regering en de Houthi-rebellen sloten in december tijdens vredesgesprekken in Zweden een akkoord over een wapenstilstand voor Hodeida en de terugtrekking van de troepen. De implementatie van het akkoord mislukte tot hiertoe echter als gevolg van het wederzijdse wantrouwen tussen beide partijen.

In het bitterarme Jemen woedt al sinds meer dan vier jaar een burgeroorlog. De door Saoedi-Arabië ondersteunde regeringstroepen strijden er tegen de Houti-rebellen. Volgens de Verenigde Naties kampt het land met de grootste humanitaire crisis ter wereld. Zo’n 24 miljoen mensen, ongeveer 80 procent van de bevolking, hebben humanitaire hulp nodig, 10 miljoen van hen verkeren in hongersnood.