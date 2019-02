Ruim 1.000 ISIS-aanhangers van Syrië naar Irak gevlucht

Meer dan 1.000 aanhangers van de terreurgroep IS zijn naar verluidt van Syrië naar Irak gevlucht. Ze hadden samen tot 200 miljoen dollar contant geld bij, bericht de Amerikaanse zender CNN maandag, die zich beroept op niet nader genoemde Amerikaanse militairen.

Koerdische troepen strijden in het oosten van Syrië tegen het laatste IS-bolwerk. In Baghouz, een dorp in de oostelijke provincie Deirez-Zor aan de grens met Irak, worden de laatste IS-strijders omsingeld.

De Koerden vermoeden dat de grensplaats via tunnels verbonden is met Irak. Uit satellietbeelden blijkt dat eind januari een grote mensenmassa naar het buurland trok.

IS heeft in Syrië en Irak veel terrein verloren, maar is nog steeds actief. De aanhangers van de terreurgroep zijn ondergedoken in de woestijn in het westen van Irak, van waaruit ze nog regelmatig aanslagen plegen.