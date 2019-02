Nieuwe voorzitter en kapitaalsverhoging voor KV Oostende: “Het was allemaal wat veel geworden”

Oostende - Verzekeringsmakelaar Peter Callant stopt als voorzitter van KV Oostende, na iets meer dan één jaar in functie. Hij wil zich “na een zeer intens jaar opnieuw meer kunnen toeleggen op zijn verzekeringsbedrijf”, zo meldt KVO maandag in een persbericht. Frank Dierckens, CEO van Diaz Sunprotection en tot voor kort ondervoorzitter, is Callants opvolger.

“Dierckens is als CEO van Diaz Sunprotection al drie seizoenen sponsor van KV Oostende. Begin dit seizoen nam hij al 10 procent aandelen van Peter Callant over en nu engageert de ondernemer uit Tielt zich nog verder bij de club. Hij wordt hoofdaandeelhouder en ook voorzitter”, zo klinkt het.

“Deze functie-overdracht is een bewuste keuze van de aftredende voorzitter om zakelijke redenen”, meldt KV Oostende in een persbericht. “Callant wil zich enerzijds opnieuw 100% kunnen focussen op zijn eigen bedrijf, anderzijds effent hij graag de weg om de financiële basis van KV Oostende nog te versterken. Frank Dierckens neemt niet alleen de functie van voorzitter over. Hij verwerft ook alle aandelen van Peter Callant en voert meteen een kapitaalsverhoging door.”

Peter Callant: “Het is allemaal wat veel geworden”

“Het voorzitterschap van KV Oostende heb ik altijd met volle inzet op mij genomen”, verklaart Peter Callant. “Vandaag mogen we trots zijn op wat er extra-sportief is gerealiseerd. We maakten ook sportief de goeie keuzes op het vlak van coaching-staf en management. Maar de voorbije weken is gebleken dat de combinatie met mijn functie als CEO van Callant Verzekeringen & Financieel Advies steeds zwaarder zou worden. De transferperiode, het licentiedossier, de budgetcontrole, de uitbouw van het team, het businessnetwerk en de uitgebreide extra-activiteiten zijn allemaal wat veel geworden. Bovendien kunnen we KVO nu financieel nog sterker maken. Frank Dierckens zal het laatste luik van de sanering binnen de club rond maken en kan daarna voortbouwen op de basis die we afgelopen jaar hebben gelegd. Ik moet hem bedanken dat hij de leiding wil nemen om die stap naar het volgende niveau te zetten. KVO zal altijd op mij kunnen blijven rekenen als sponsor. Zelf leg ik me nu opnieuw toe op de expansie van Callant Verzekeringen en Financieel Advies, waar we ook voor een nieuwe overname staan.”

Frank Dierckens: “Vaste waarde in de subtop van België worden”

Toen gewezen voorzitter Marc Coucke KV Oostende over liet, kocht Frank Dierckens 5% van de aandelen, later nam hij nog eens 5% extra over van Peter Callant. Op vraag van Patrick Orlans kwam hij de club intussen ook versterken als ondervoorzitter. Nu wordt de Tieltse ondernemer dus hoofdaandeelhouder en voorzitter van KV Oostende.

Frank Dierckens (links) en Peter Callant (rechts) Foto: kvo.be

“Als voetballiefhebber had ik altijd al de ‘goesting’ om me verder te engageren in een club. Betrokken zijn bij de ontwikkeling van een visie, deel uitmaken van de structuur en beslissingen nemen. Dat engagement vloeit voort uit mijn geloof in de rendabiliteit van een voetbalclub en de kracht om via de sport ook zakelijk progressie te maken. KV Oostende kan met de gezonde ondernemersgeest van een aantal betrokken mensen een vaste waarde worden in de subtop van de Belgische Pro League. Tegen eind dit seizoen moeten we de sanering afgewerkt hebben en opnieuw aan de uitbouw van KVO denken. Daarom zullen we ook een kapitaalsverhoging uitvoeren, zodat deze club toch groeiperspectieven behoudt. We moeten drijven op eigen inkomsten door verstandige beslissingen te nemen en een meerwaarde te realiseren via een doordacht transferbeleid. We zijn geen Club Brugge of Standard, maar moeten wel hoger mikken dan de voorbije twee seizoenen.”

