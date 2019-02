Net vrijgelaten en opnieuw "aan de slag": seriebrandstichter krijgt acht jaar cel na tien nieuwe feiten

Gent - Serge L. (52), de man die vorige zomer tien branden stichtte in de omgeving van zijn eigen woning, is maandagochtend veroordeeld tot acht jaar cel. De man zette onder meer een scoutslokaal op de Ottergemsesteenweg in Gent in lichterlaaie, en stichtte ook brand naast een tankstation en een studentenkot.

De vijftiger werd alles samen vervolgd voor tien brandstichtingen tussen 29 juni en 5 augustus 2018. De brand aan de lokalen van Scouting in Kriko op de Ottergemsesteenweg was de zwaarste: het volledige lokaal ging in de vlammen op en sindsdien moeten de scouts het stellen met noodcontainers om hun werking verder te kunnen zetten.

LEES OOK: Brandstichter die scoutslokaal in lichterlaaie zette, zit in de cel

Voor rechter Van Mol is het genoeg geweest. Hij noemde L. tijdens de behandeling van de zaak al "een gevaar voor de maatschappij", en veroordeelde de 52-jarige Gentenaar maandag tot acht jaar cel. Rechter Van Mol wond zich tijdens de behandeling van de zaak op. “Meneer komt in mei uit de gevangenis en een maand later ontstaan weer brandjes in de ruime omgeving van zijn eigen woning”, klonk het. Op elke vraag die hij stelde, antwoordde Serge L.: “Ik weet het niet meer.” Van Mol: “Zo is het makkelijk. De boel in de fik zetten en dan van niets meer weten. Dit had zeer slecht kunnen aflopen.”

LEES OOK: Vijftiger steekt scoutslokaal in brand en “weet van niets meer”

L. zette ook enkele afvalcontainers in lichterlaaie van een studentenkot in Gent. Uitbater Upkot krijgt een schadevergoeding van 80.000 euro toegewezen voor de brand. "Alweer: de droogste periode in jaren, en meneer steekt 's nachts afval in brand van een studentenkot. Hij zegt dat hij begon te drinken na het verlies van zijn eigen zoon, maar met de zonen en dochters van anderen zit hij blijkbaar niet in. Ook daar konden doden zijn gevallen, maar gelukkig waren de studenten alert."

De vijftiger is geen onbekende bij de politie en het gerecht. In augustus 2017 werd hij nog vrijgesproken op grond van twijfel voor de brandstichting in een appartementsgebouw op de Ottergemsesteenweg. Toen werden een twintigtal bewoners geëvacueerd en werden twee appartementen onbewoonbaar verklaard. Ook dit jaar moest de man al voor de rechter verschijnen, nadat bleek dat hij maandenlang op dievenpad ging in kleedruimtes en kasten van het UZ Gent.