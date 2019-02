Steeds meer ouderschapsverlof en binnenkort ook halve dagen: “Wie gaat er nog woensdagnamiddag willen werken?”

Zelfstandigenorganisatie NSZ trekt aan de alarmbel over het stijgend aantal ouderschapsverloven. Opvallend is dat twee derde van alle rechthebbende ouders kiest voor een vrije dag per week. NSZ vreest vooral dat de nieuwe optie - een halve vrije dag per week - even populair zal zijn. “Wie gaat er nog woensdagnamiddag willen werken?” Alles wat u moet weten over het nieuwe ouderschapsverlof.